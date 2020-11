IL CHELSEA FC PROMUOVE CAMPAGNE MEDIATICHE A BREVE TERMINE. NOVITA’ MARKETING NEL SETTIORE

(di Daniele Caroleo) – Il Chelsea Football Club (English Premier League) ha lanciato ufficialmente una nuova proposta mediatica per consentire ai brand e ai marchi interessati di collaborare con il club sulle cosiddette “short-term tactical media campaigns” (testualmente: campagne mediatiche tattiche a breve termine).

A seguito di una campagna del genere, sottoscritta con Duracell, nel dicembre del 2019, ed effettuata durante la prima partita del Chelsea FC, trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, il club londinese, secondo quanto riportato da SportIndustry.biz, sta dunque cercando di espandere questa tipologia di offerta a breve termine.

L’ultima proposta della società inglese include il coinvolgimento dei calciatori e dei team di creazione e di produzione, offrendo contemporaneamente la visibilità social, digitale ed online del club.

Il Chelsea FC, in tal senso, ha recentemente collaborato con l’agenzia tecnologica e di marketing sportivo Two Circles per ridefinire le modalità di preparazione, valutazione e vendita dei diritti digitali. Il club ha inoltre avuto modo di affermare che l’offerta delle campagne mediatiche autonome a breve termine è stata lanciata in base alla sempre più crescente domanda da parte dei marchi delle risorse digitali, vista la capacità di poter raggiungere gli utenti ed il pubblico in modo efficace e nonostante determinati Key Performance Indicators (KPI).

I Blues hanno inoltre reso noto che la campagna con Duracell ha portato a centinaia di migliaia di interazioni social per il marchio in questione ed ha contribuito ad un aumento significativo delle vendite della “Power Bank” marchiata dalla stessa azienda. Tale campagna includeva alcuni dei calciatori del Chelsea FC, come Mason Mount, Michy Batshuayi e Callum Hudson-Odoi.