FIFA Women’s World Cup 2023, “NENT” acquista di diritti tv del mondiale femminile

(di Marco D’Avenia) – L’azienda di intrattenimento “NENT” (Nordic Entertainment Group) ha rilasciato questa mattina un comunicato col quale annuncia di aver acquisito i diritti tv per Norvegia, Svezia e Danimarca del mondiale di calcio femminile in programma il 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Non sono note, al momento, le cifre dell’accordo, tuttavia è lecito pensare che a convincere la FIFA sia stata un’offerta ingente, visto che il bando per i diritti di broadcasting dell’evento è stato pubblicato solo un mese fa.

D’altronde non sorprende che “NENT” abbia deciso di puntare con forza alla FIFA Women’s World Cup 2023. Se nella scorsa edizione (parliamo del 2019) la competizione ha attirato complessivamente un pubblico di 1,1 miliardi di persone, la prossima potrebbe avere un seguito ancora più importante. Le nazionali che si contenderanno la Coppa saranno infatti 32 (nel 2019 erano 24), il che porterà il numero delle partite a salire: da 52 a 64, di cui una selezione verrà trasmessa gratuitamente in streaming da “NENT”.

“Nordic Entertainment Group” cercherà di ampliare l’audience già ottima per un evento, che, nel 2019, ha visto la nazionale svedese piazzarsi al 3° posto, con 2,3 milioni di telespettatori per la semifinale contro l’Olanda (persa 1-0 ai supplementari). Tuttavia, anche in Norvegia e Danimarca le calciatrici hanno molto seguito e sono “modelli” di riferimento per migliaia di ragazze che cercano di emergere nel panorama calcistico.

“NENT” amplia così la propria offerta di eventi sportivi per i paesi nordici, visto che può già vantare nel proprio portfolio la Premier League, la Bundesliga, le due competizioni UEFA e la Formula 1 fra gli altri.