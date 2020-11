La Federmoto scommette sul digitale e si allea con TiAssisto24 per i suoi tesserati

La Federazione Motociclistica Italiana lavora nel campo del digitale per sviluppare i servizi offerti ai tesserati e per continuare ad attrarre appassionati che vogliono entrare a far parte del mondo federale. La partnership tra FMI e Tiassisto24 nasce proprio con l’intento di aggiungere un tassello a questo tipo di servizi, disponibili sulla piattaforma MyFMI.

Grazie a questo accordo i tesserati, dopo aver fatto l’accesso nella sezione dedicata su MyFMI, da oggi possono controllare tutte le scadenze relative al loro mezzo, pagare i bolli e gestire l’assicurazione. Ma non è tutto perché è disponibile anche HelpMulte24 con Elliot, il sistema di “Intelligenza Artificiale” dedicato a supportare i conducenti in caso di contravvenzione. E’ sufficiente scattare una foto con il proprio smartphone ed Elliot indicherà se la multa è dovuta e quindi va pagata, oppure se è possibile effettuare un ricorso.

I Tesserati, passando da MyFMI, possono accedere all’area Tiassisto24 dove, oltre a tutte le funzioni di aiuto ai conducenti, ricevono in esclusiva un omaggio nella sezione HelpMulte24. L’omaggio consiste in una consulenza gratuita all’anno con Elliot e uno sconto del 20% su servizi aggiuntivi in caso ci sia possibilità di ricorso per la multa. Inoltre dall’apposita sezione è possibile effettuare la richiesta di assistenza a IMA Assistance. Si può richiedere un carro attrezzi inviando la propria geolocalizzazione al centro assistenza e visualizzare lo stato di avanzamento della richiesta. Le novità incluse in questa partnership includono infatti anche altri due player europei del mondo assicurativo e automotive che vanno a completare l’offerta dedicata ai soci FMI all’interno dell’App Tiassisto24. IMA Assistance del gruppo Cattolica e Marsh dedicheranno polizze assicurative specifiche a veicoli nuovi e storici, migliorando le opportunità dei tesserati e aggiungendo anche servizi di assistenza stradale integrata.

“L’accordo con Tiassisto24 è un altro passo nel contesto della digitalizzazione dei servizi FMI, molto importante per offrire ai nostri Tesserati e a tutti gli appassionati dei progetti che possano rendere più fruibile l’utilizzo della moto– spiega il Presidente FMI Giovanni Copioli -. Nello specifico, la tecnologia di Tiassisto24 è già utilizzata da numerosi automobilisti e sono certo che risulterà molto utile anche agli utenti delle due ruote. Questa iniziativa si inserisce nel processo di innovazione che la Federazione ha intrapreso negli anni scorsi e che continua a sviluppare, perché la tecnologia è un supporto importante sia in sella che quando si scende dalla moto; vogliamo andare incontro alle esigenze pratiche dei nostri tesserati, che in pochi secondi e in ogni momento potranno controllare se il loro mezzo è in regola. L’iniziativa HelpMulte24 offre inoltre interessanti funzioni, usufruibili anche a condizioni agevolate. Concludo ringraziando Michele Romagnoli e il personale di Tiassisto24 per la professionalità e l’entusiasmo dimostrati fino ad oggi”.

“Sono enormemente orgoglioso di aver completato e presentato il nuovo servizio HelpMulte24, che nei mesi di test ha suscitato molto interesse tra gli utenti e i player del settore automotive – dice Michele Romagnoli CEO di Tiassisto24 – ed ora verrà presentato anche attraverso questa partnership con FMI, tanto voluta e cercata per poter aprire ancora di più Tiassisto24 al mondo dei motociclisti. E su di loro che vogliamo puntare in questo momento proprio perché come gli automobilisti, che già sfruttano appieno le tecnologie del nostro servizio, sono dei conducenti importanti sulla strada e senza di loro non potremo completare il nostro obiettivo di educazione all’uso corretto del proprio veicolo in strada. Infatti ricordo che, mezzi più controllati aiutano a un minor inquinamento e utenti della strada più consapevoli aiutano alla circolazione e all’abbassamento degli incidenti. Tiassisto24 da ormai 5 anni ha definito la via verso la digital transformation del settore automotive con attività di Open Innovation. E ringrazio proprio la FMI di aver scelto noi come partner per migliorare la loro crescita nei confronti dell’innovazione”. (fonte: FMI)