HOME CLASSICA E AWAY IN GRAFICA OPTICAL, LE NUOVE MAGLIE MACRON DELLO STOKE CITY FC

La “Home” è la classica e tradizionale maglia del club che è la seconda squadra di calcio professionistico più vecchia d’Inghilterra. Sia anteriormente che posteriormente si presenta a righe bianco rosse verticali, affiancate da righe più sottili su entrambi i lati. Il collo è a V e i bordi delle maniche raglan sono in maglieria. Il backneck è personalizzato con il nome del club e nella lunetta interna sono presenti, in stampa sublimatica, alcune parti dell’inno dello Stoke City FC. Nel retrocollo, in rilievo, appare la scritta “EST 1863”, anno di fondazione della squadra.

La versione “Away” è a girocollo. Il colore dominante è il blu navy, ma la caratteristica che particolarizza questa maglia è la grafica optical a zig zag in stampa sublimatica gialla sulle maniche raglan. La stessa identica texture è ripetuta sul fronte della maglia, ma in tecnica embossed, risultando chiaro lucida sul tessuto. Il backneck è personalizzato e anche in questo caso nel retrocollo è inserita in rilievo la scritta “EST 1863”. Il Macron Hero (simbolo della casa italiana di sportswear) sul petto a destra è in stampa siliconata gialla, così come in silicone è la patch dello Stoke City FC. Gli shorts sono blu navy con bande laterali gialle e che riprendono la grafica presente sulle maniche. I calzettoni sono blu navy con bordo superiore giallo.