PUMA CELEBRA IL NUOVO AWAY KIT DEL PSV

Puma presenta il nuovo Away kit del PSV Eindhoven, indossato dalle squadre maschili, femminili, giovanili e degli Esports nelle rispettive competizioni per la stagione 2020/21. Il kit Away del PSV Eindhoven è una celebrazione della connessione tra il PSV e la musica ed è stato rivelato con una speciale traccia e un video musicale realizzati da Fresku.

La grafica delle onde sonore delicatamente applicata sulla sorprendente maglia blu simboleggia la forte connessione del PSV con gli artisti musicali locali di Eindhoven e il ricco patrimonio musicale della città. Uno degli artisti più famosi di Eindhoven è la star dell’hip-hop Fresku. In omaggio alla città e al PSV, Fresku ha creato una traccia musicale e un video con la nuova maglia Away. La maglia è stata gradualmente rivelata in relazione al numero di stream della canzone. Questa è la prima maglia al mondo presentata attraverso il numero degli stream di un brano musicale.

Il video musicale ha come protagonista il giocatore del PSV Cody Gakpo e alcuni suoi compagni di squadra. L’intero brano è stato pubblicato il 24 luglio su Spotify e il video musicale è ora disponibile su YouTube.

Il nuovo Away kit del PSV Eindhoven è disponibile online ai siti Puma.com e PSVfanstore.com, nel PSF Fan Store dello stadio Philips, nel nuovissimo PSV Eindhoven City Store e in selezionati retailer.