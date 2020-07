TOTAL BLACK LA NUOVA ‘AWAY’ REALIZZATA DA MACRON PER L’FC NANTES

Dopo la presentazione della maglia ‘Home’, l’ FC Nantes e Macron hanno presentato anche la nuova maglia “ Away ” per la prossima stagione 2020-21. Il club ha chiuso la stagione (fermata anticipatamente a causa del Covid-19) con un 13° posto in classifica.

La divisa da trasferta è total black ma caratterizzata da una grafica composta da una serie di fini righe verticali, embossate, tono su tono. Il collo è a V con bordi gialli, così come gialli sono i bordi manica in maglieria. Il banckneck è personalizzato con etichetta su fondo verde con il logo del club e la scritta in giallo, “On est Nantes”. Anche in questa versione è presente, all’interno del collo, il tape tergisudore con le 8 stelle che rappresentano i titoli nazionali conquistati dalla squadra francese.

Il nuovo kit, realizzato dall’ufficio stile del brand italiano e lo staff del club, mantiene colori e simboli della storia e della tradizione del FC Nantes uniti alla tecnicità e al design del prodotto Macron.