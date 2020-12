Marketing, monopolio Premier League in USA: squadra di Serie A leader nel Delaware

(di Marco d’Avenia) – Il calcio europeo si conferma leader anche nelle vendite negli Stati Uniti d’America. “World Soccer Shop“ ha pubblicato, in questa settimana, uno studio che conferma questo dato. Per compilare questa mappa è stato preso in considerazione il periodo che va dal 1° novembre al 1° dicembre e si sono contati solo i kit (maglietta e pantaloncini) da uomo, escludendo così i modelli per donna e bambino. Quello che colpisce è il monopolio consolidato delle squadre di Premier League, con LaLiga che insegue subito dietro. Mentre l’unica squadra di Serie A presente è l’AC Milan, che, nel Delaware, è riuscita a vendere più kit di tutte le altre squadre.

Analizzando le vendite di merchandising dei 50 Stati federali che compongono gli USA, ci si accorge che gran parte dei territori è dominato dalle squadre della English Premier League. In particolare la squadra che vende più capi è il Liverpool FC che si impone su ben 18 stati. I motivi si possono trovare nell’immagine vincente trasmessa dagli uomini di Jurgen Klopp negli ultimi anni, ma soprattutto nel fatto che la “New Balance” (casa d’abbigliamento con sede a Boston, nel Massachusetts) ha saputo ideare una strategia marketing inclusiva ed efficace. Dietro al Liverpool ci sono poi Arsenal, Manchester United, Chelsea e Manchester City, presenti soprattutto nel Midwest (Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio e Wisconsin) e in parte degli stati meridionali.

Dall’Oklahoma alla Carlolina del Nord infatti c’è il Barcellona. La squadra catalana, nel mese preso in considerazione, ha primeggiato nei mercati di Louisiana, Florida e West Virginia fra gli altri. Sorprende l’assenza di altre squadre di Liga che hanno comunque caratura internazionale come Real e Atletico Madrid che non figurano nella mappa, oppure quella del Paris Saint-Germain.

Stupisce infine la presenza dell’AC Milan, che si è imposta come leader nelle vendite nel Delaware, stato “adottivo” nel presidente eletto Joe Biden, senatore a Dover dal 1973 al 2009. Fra le 26 squadre presenti in Major League Soccer (la serie A statunitense) solo Austin FC e Real Salt Lake riescono ad imporsi nel marketing sportivo americano.