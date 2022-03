Forbes:i New York Yankees (NYY) si confermano al 1° posto per valore

(di Emanuele de Laugier) – I New York Yankees sono la franchigia più ricca della Major League Baseball (MLB) per il 24° anno consecutivo, secondo l’elenco annuale pubblicato nelle ultime ore dalla rivista economica Forbes.

I 27 volte campioni delle World Series, che hanno ottenuto sempre il primo posto della lista da quando Forbes ha iniziato a monitorare le finanze dei team della MLB nel 1998, sono stati valutati 6 miliardi di dollari, con una crescita del 14% rispetto allo scorso anno. Gli Yankees sono anche la seconda squadra sportiva con il maggior valore al mondo dopo i Dallas Cowboys (6.5 miliardi di dollari).

I Los Angeles Dodgers (4 miliardi di dollari), i Boston Red Sox (3.9 miliardi), i Chicago Cubs (3.8 miliardi di dollari) ed i San Francisco Giants (3.5 miliardi di dollari) completato le prime cinque posizioni.

Secondo Forbes, il valore medio delle 30 franchigie della MLB è aumentato del 9% rispetto allo scorso anno, raggiungendo il massimo storico di 2.07 miliardi di dollari per team. Questo incremento è dovuto in parte all’autorizzazione della lega all’introduzione di nuove fonti di sponsorizzazione, ovvero le toppe per le maglie e le decalcomanie per i caschi, che dovrebbero incominciare a comparire sull’abbigliamento delle squadre a partire dalla regular season del 2023. Secondo le stime, queste sponsorizzazioni potrebbero generare più di 400 milioni di dollari combinati all’anno, anche meglio dei 225 milioni di dollari complessivi a stagione che i team della NBA guadagnano dai propri accordi per le toppe sulla divisa.

Parte degli introiti collegati alle sponsorizzazioni verranno utilizzati per finanziare il bonus pool di 50 milioni di dollari all’anno, istituito per premiare i migliori 100 giovani giocatori, del nuovo contratto collettivo del lavoro (CBA) firmato 10 giorni fa.

Un altro cambiamento del CBA, che dovrebbe favorire l’incremento dei valori della squadre della MLB, è l’espansione delle squadre partecipanti ai play-off dalle 10 dell’anno scorso alle 12 di questa stagione.

I campioni in carica delle World Series, gli Atlanta Braves, si sono classificati al 10° posto nella lista con un valore di 2.1 miliardi di dollari, con una crescita del 12% rispetto allo scorso anno.