Adidas e Stella McCartney creano un nuovo kit per l’Arsenal FC femminile

(di Emanuele de Laugier) – Adidas, marchio d’abbigliamento sportivo tedesco, e Stella McCartney, stilista britannica molto popolare tra i giovani, hanno collaborato per creare una nuova collezione che celebra la squadra di calcio femminile dell’Arsenal dentro e fuori dal campo.

Il pezzo forte della collezione è la maglia pre-partita “gender neutral” che sarà indossata sia dalla squadra femminile che da quella maschile dei Gunners. Le ragazze l’hanno già vestita prima del match della Vitality FA Cup contro il Tottenham del 26 marzo, mentre gli uomini la indosseranno prima della partita della Premier League del 4 aprile contro il Crystal Palace.

In termini di design, la divisa da riscaldamento combina il “mystery blue” e il “red scarlet”, colori storici dell’Arsenal, in un grande pattern leopardato, un motivo storicamente associato all’abilità femminile e caratteristica distintiva delle grafiche di Stella McCartney. Il bianco è usato per i loghi, mentre il colletto interno della maglia presenta una scritta “Victory Through Harmony”, basata sul motto dei Gunners “Victoria Concordia Crescit”.

Gli altri pezzi della collezione, il cui motivo è sempre leopardato, sono: due magliette, una giacca, un paio di pantaloni, una felpa con cappuccio, un paio di leggings, delle calze da donna, un marsupio convertibile, un cappellino e le scarpe “Ultra Boost 22” in una colorazione esclusiva.

I pezzi della collezione sono prodotti con cotone organico e materiali riciclati, seguendo il principio guida della sostenibilità della stilista britannica.

Per McCartney, che collabora con Adidas dal 2004, questa è la prima volta che partecipa alla creazione di un kit per una squadra di calcio. Sempre per questo sport, l’anno scorso, aveva lavorato insieme con il marchio tedesco per creare le scarpe “Predator Freak” 100% vegane per il top player francese Paul Pogba.

Inoltre, la stilista britannica ha creato gli abiti per nazionale della Gran Bretagna per i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016.

Le collaborazioni tra Adidas e McCartney comprendono anche un abito da tennis realizzato con una seta di ragno vegana coltivata in laboratorio che può “biodegradarsi completamente”, nonché una versione aggiornata delle scarpe da ginnastica “Ultra Boost” con la tomaia prodotta con la “Parley Ocean Plastic”, plastica recuperata dal mare e successivamente riciclata.