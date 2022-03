La MLS raggiunge un accordo con le Black Banks

(di Emanuele de Laugier) – La Major League Soccer (MLS) ha ottenuto un prestito di 25 milioni di dollari da un sindacato di otto “black banks” (banche per le persone di colore), che consentirà a queste istituzioni finanziarie di aumentare il loro potere di prestito (l’obiettivo è aiutare a ridurre il divario della ricchezza razziale).

I termini dell’accordo non sono stati resi noti, ma i soldi del prestito verranno lasciati alle banche e la MLS pagherà in anticipo gli interessi e le commissioni su di esso. In questo modo verrà creato quello che viene chiamato capitale di classe 1, che consentirà quasi immediatamente alle otto “black banks” di offrire più prestiti e linee di credito nei quartieri delle persone di colore ed in quelli per gli individui economicamente svantaggiati.

Don Garber, commissario della MLS, ha affermato in un comunicato: “La partnership della Major League Soccer con la National Black Bank Foundation (NBBF) è un passo tangibile negli sforzi per colmare il divario economico razziale negli Stati Uniti, ed è la decisione aziendale giusta per noi. Per avere un impatto reale, la giustizia economica deve far parte dell’equazione. La nostra speranza è che ciò aumenterà la consapevolezza dell’importanza delle banche di proprietà delle persone di colore e del loro impatto sull’economia”.

Cynthia Day, AD della Citizens Trust Bank, ha dichiarato alla CNBC: “(la Major League Soccer, nda) Non sta solo parlando della soluzione per la disuguaglianza razziale, ma ne sta facendo parte. La MLS fornirà l’accesso al capitale per le imprese delle minoranze, che sono la linfa vitale per le comunità a cui appartengono”.

La Citizens Trust Bank, con sede ad Atlanta, e la Carver Federal Savings Bank, con sede a New York, hanno guidato l’accordo con la lega di calcio statunitense che è stato facilitato dalla National Black Bank Foundation (NBBF). Le altre “black banks” coinvolte nella partnership sono: l’Alamerica Bank, la Carver State Bank, la Columbia Savings & Loans, la Mechanics & Farmers Bank e la Unity National Bank.

Ashley Bell, co-fondatore e consigliere generale della NBBF, si auspica che le altre leghe sportive e le grandi società possano seguire il modello della MLS, in modo che le vite delle famiglie di colore di tutti gli Stati Uniti possano cambiare in meglio se le banche locali avranno a disposizione il capitale per approvare numerosi prestiti per le case e per le piccole imprese.

Secondo uno studio del dottor William Darity della Duke University, la disparità in America tra il patrimonio netto delle famiglie di colore e quello delle famiglie bianche è di oltre 11 trilioni di dollari. Situazione che è stata probabilmente aggravata dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, per la Federal Reserve, banca centrale degli Stati Uniti, l′82% delle famiglie di colore è meno ricca della tipica famiglia bianca.

Oltre all’accordo con le “black banks”, la MLS aveva già lanciato una serie di programmi per aumentare la rappresentanza delle persone di colore nello sport e per promuovere l’uguaglianza razziale, inclusa la creazione di un comitato per la diversità nell’ottobre del 2020.