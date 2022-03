Floky nuovo official supplier del Calcio Padova (Serie C)

Floky Socks nuovo "official supplier" di Calcio Padova (Serie C)

Floky Socks (azienda con sede a Brescia) si affiancherà alla società Calcio Padova (club di Serie C) come Official Supplier per la stagione 2021-2022.



“Floky nasce dallo studio della biomeccanica del corpo e ha l’obiettivo di creare dispositivi specifici per ogni attività sportiva. – ha dichiarato Roberto Nembrini, General Manager Floky – Nel calcio, la nostra calza biomeccanica, è studiata per proteggere e supportare i calciatori durante gli allenamenti e la gara attraverso innovative applicazioni taping che riescono a dare maggiore stabilità durante gli scatti e i cambi di direzione e maggiore ossigenazione muscolare riducendo la probabilità di infortuni e i tempi di recupero. Siamo orgogliosi che una società storica e blasonata come il Padova calcio sposi l’innovazione e i nostri valori: tutela degli atleti, tecnologia e salute”.