Esports: l’Olbia calcio si lega a We Arena Entertainment S.p.a.

L’Olbia calcio 1905 (club di Lega Pro – attualmente 14ima nella classifica di Serie C/girone “C”) ha stretto, nelle ultime ore, un accordo con WeArena Entertainment S.p.a. per la nascita di una partnership finalizzata alla costruzione di un settore eSport.

Si legge nella nota della realtà calcistica sarda: “Volendo rimanere al passo con i tempi in un’epoca sempre più digitalizzata, la società trova in WeArena, il primo e più grande network di parchi di intrattenimento digitale d’Europa avente una sezione dedicata alla gestione di team E-sportivi per club e leghe sportive, un partner perfetto per iniziare ad essere competitivi anche sul campo virtuale. Non solo competizione, però. La collaborazione in essere tra Olbia Calcio e WeArena vede la nascita di un progetto eSport che pone le basi sulla territorialità, sull’etica professionale dei player e sulla loro condivisione e appartenenza ai valori che la maglia dell’Olbia calcio porta con sé“.

“È su questi fondamentali concetti che è iniziata l’attività di reclutamento sul territorio gallurese per selezionare i 12 ragazzi più meritevoli (2 titolari e 10 del settore giovanile, nda) che entreranno a far parte dell’”Olbia We Arena eSport Team”. La selezione territoriale dei player è il primo step che trova la propria ragion d’essere in un progetto strutturato che ha come obiettivo primario quello di avvicinare le nuove generazioni al mondo del calcio e, contestualmente, quello di agevolare l’inserimento di nuove opportunità professionali all’interno del club grazie alla creazione del team eSport“. – hanno dichiarato i vertici del club sardo.

“We Arena Entertainment S.p.a.” negli ultimi mesi ha stretto una partnership strategica, sempre nello stesso mercato di riferimento, con la Lega Pro (e per il 2° anno consecutivo organizzerà il campionato nazionale “BeSports” per la Lega B).