Festina official timekeeper della LBA Frecciarossa Final Eight 2021

Festina ha annunciato una nuova sponsorship sportiva: sarà Official Timekeeper della LBA Frecciarossa Final Eight 2021. In programma al Mediolanum Forum di Milano dall’11 al 14 febbraio 2021, la Coppa Italia del basket vedrà sfidarsi le otto migliori squadre al termine del girone di andata della Serie A.

La partnership, conclusa con la collaborazione di Infront, Official Advisor di LBA, comprende un progetto completo di visibilità: dalla presenza sul campo (tabellone dei punteggi, tabellone elettronico 24”, led sul perimetro di gioco, sui due totem e sul canestro con la brandizzazione del ferro, del braccio, del supporto e dei cuscinetti laterali) a quella fuori dal campo (dal backdrop utilizzato per le interviste, ai social grazie ai contenuti brandizzati relativi alla programmazione delle partite fino ai branded video content). Grazie alle sovraimpressioni durante le dirette di Rai Sport HD, Eurosport 2 HD e Eurosport Player, Festina raggiungerà inoltre i milioni di tifosi della pallacanestro. L’evento sarà supportato da una massiccia campagna stampa che vede la presenza degli sponsor su La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport.

“Siamo da sempre fortemente legati ai grandi eventi sportivi perché rappresentano un’eccezionale opportunità per comunicare direttamente con gli appassionati” – dichiara Lucia Carbonato, Responsabile Marketing di Festina Italia – “Non potevamo quindi mancare ad un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo italiano come la LBA Frecciarossa Final Eight 2021. Siamo orgogliosi di esserne i Cronometristi Ufficiali e di cominciare un’altra avvincente collaborazione con la Lega Basket Serie A per portare il brand Festina dritto al cuore dei tifosi della pallacanestro.”

L’appuntamento sarà giovedì 11 e venerdì 12 febbraio alle 18.00 e alle 20.45 per i quarti di finale, sabato 13 febbraio alle 18.00 e alle 20.45 per la prima e seconda semifinale, mentre la sfida finale sarà domenica 14 febbraio alle ore 18.15.