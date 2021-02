Macron vestirà le nazionali di rugby della Romania

Un’altra importante federazione rugbistica europea entra a far parte del portfolio Macron, sempre più brand leader internazionale nel settore del teamwear. Da ora e per i prossimi tre anni il Macron Hero spiccherà sulle maglie della Nazionale di rugby della Romania, che grazie agli importanti risultati ottenuti in questi anni occupa una prestigiosa posizione nel ranking mondiale.

Il rugby rumeno vanta una grande tradizione fin dagli inizi del XX secolo. Ai Giochi Olimpici del 1924 a Parigi, gli «Stejarii», questo il soprannome della Nazionale, conquistarono la medaglia di bronzo. La Romania, insieme a Italia, Francia e Germania, nel 1934, è stata tra i soci fondatori della Fédération Internationale Rugby Amateur. Nel palmares della Romania anche 6 Campionati internazionali Rugby Europe e 5 Campionati Europei per Nazioni. 8 le sue partecipazioni alla Coppa del Mondo, la prima delle quali nel 1987.

Nei prossimi tre anni il Macron Hero caratterizzerà le divise della Nazionale rumena, divise che sono state presentate in occasione dell’annuncio dell’accordo di partnership tra l’azienda italiana e la federazione balcanica.

“Siamo felici di poter annoverare la Romania nell’elenco della Nazionali che hanno scelto Macron come partner tecnico. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Si tratta di una delle principali protagoniste della storia del rugby europeo in un Paese che ha grande passione per questa disciplina sportiva. Il Macron Hero rappresenta al meglio lo spirito di sacrificio, la passione, la capacità di non arrendersi per raggiungere l’obiettivo, tutti valori rappresentati nel rugby e da chi lo pratica, come i giocatori della Nazionale rumena che siamo felici di vestire per le prossime stagioni”.

A livello di Federazioni e squadre nazionali Macron è sponsor di Italia, Scozia, Galles, Portogallo, Canada e Germania, mentre a livello di club la lunga lista comprende, in Inghilterra Newcastle Falcons, Northampton Saints e Bath Rugby, le scozzesi Glasgow Warriors e Edinburgh Rugby, le gallesi Scarlets e Cardiff Blues, oltre a Asm Clermont Auvergne , Section Paloise, LOU Rugby, Biarritz Olympique Pays Basque in Francia. In Italia l’azienda emiliana sponsorizza un top club come le Zebre Rugby Club. Oltre oceano il Macron Hero è presente sulle maglie degli australiani del Parramatta Eels. Macron è inoltre sponsor tecnico del Guinness Pro14 per quanto riguarda il settore arbitrale.