ELECTRONIC ARTS ESTENDE LA PARTNERSHIP CON LA NHL

(di Daniele Caroleo) – La Elecrtronic Arts, società statunitense fondata nel 1982 che sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi, la National Hockey League (NHL), organizzazione professionistica di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti e del Canada, e la NHL Players Association (NHLPA), la relativa associazione dei giocatori di hockey della suddetta federazione, hanno annunciato un rinnovo pluriennale della loro partnership.

Con questo rinnovo EA Sport, la divisione di Electronic Arts che si occupa della realizzazione di videogiochi sportivi e che ha un sostanzioso portfolio che include diversi titoli di fama mondiale come FIFA, Madden NFL e NBA Live, potrà continuare a produrre videogames con il marchio NHL. Tale annuncio arriva successivamente al lancio ufficiale dell’ultima versione del celebre titolo di hockey, NHL 21, effettuato all’inizio di ottobre. Il videogioco di simulazione è stato rilasciato sia per Xbox One che per Playstation 4.

NHL 21 è il 30° capitolo della serie prodotta da Electronic Arts, ed il “Global Cover Athlete” ritratto è Alexander Ovechkin, appartenente alla squadra dei Washington Capitals.