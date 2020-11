La Feralpisalò lancia il progetto editoriale “Bordo Campo”

Al via una nuova iniziativa editoriale di Feralpisalò: “BORDO CAMPO”.

Una diretta social nel pre partita, da bordo campo, per 10 minuti all’insegna delle ultime novità legate al match con il coinvolgimento di ospiti.

Un nuovo spunto di visibilità per i canali ufficiali e per la società, oltre che una finestra per le aziende che sostengono il cammino del club lombardo. Anche in trasferta, “Bordo campo” presenterà i match in formato “away”.

“BORDO CAMPO” è la prima delle tappe del progetto “MVP – Most Valuable Partner” che coinvolge le aziende nei match day e che, dalla prossima partita casalinga contro la Triestina, coinvolgerà gli sponsor anche con la premiazione del miglior giocatore in campo.

Per la puntata pilota di oggi, dalle ore 14 in diretta Facebook (www.facebook.com/leonidelgarda), è stato presentato il match con la lettura delle formazioni ufficiali, il commento tecnico del telecronista di Eleven Sports e la partecipazione di un partner verdeblù.

Oggi per la cronaca i “Leoni del Garda” hanno vinto per 1-0 in casa contro la Vis Pesaro. Mercoledì prossimo sono attesi da un nuovo match (10ima giornata) contro la Virtus Verona (in trasferta). Il club del presidente Giuseppe Pasini è secondo in classifica (a 17 punti) in coabitazione con il Carpi. Primo il Padova a 18 punti.