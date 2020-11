UFC ESTENDE LA PARTNERSHIP CON EA SPORT PER ULTERIORI 10 ANNI

(di Daniele Caroleo) – La Ultimate Fighting Championship (UFC), organizzazione di arti marziali miste (MMA) statunitense, ed EA Sport, la divisione di Electronic Arts che sviluppa e pubblica videogiochi sportivi, hanno sottoscritto recentemente un nuovo contratto che li legherà per i prossimi 10 anni.

La Elecrtronic Arts, società statunitense fondata nel 1982, ha un vastissimo portfolio che comprende numerosi successi mondiali, molti dei quali a carattere sportivo come FIFA, Madden NFL e NBA Live. A seguito di questo rinnovo la celebre azienda di videogames produrrà, fino al 2030, le relative versioni del noto videogioco di fighting. L’ultima edizione, UFC 4, era stata lanciata ufficialmente nel mese di agosto 2020, disponibile sia per Xbox One che per Playstation 4. Sulla cover di UFC 4 sono raffigurati il campione della categoria pesi medi, Israel “The Last Stylebnder” Adesanya e Jorge “Gamebread” Masvidal, atleta molto famoso nell’ambito MMA.

Secondo un sondaggio, UFC4 è la versione di questo videogioco che ha riscosso maggiore successo fino ad ora. I dati rilevati, infatti, evidenziano che sono stati giocati più di 64milioni di incontri simulati solo durante la prima settimana di lancio, con un incremento del 125% rispetto all’edizione precedente (UFC 3).