Ceferin (Uefa): “Abbiamo programmato di giocare tutte le restanti partite senza pubblico fino a nuovo avviso…”

“Bisogna essere ottimisti. Per questo ho creduto da subito alla conclusione delle Coppe europee (Champions ed Europa League, nuda). Al momento abbiamo programmato di giocare tutte le restanti partite senza pubblico fino a nuovo avviso. Non vogliamo correre alcun rischio….Le Federazioni si trovano ad affrontare una serie di sfide. Il rapporto dell’Uefa con loro è un pilastro fondamentale delle nostre attività, ci hanno sempre sostenuto in quello che facciamo e noi dal canto nostro le supportiamo sempre. Così abbiamo versato un anticipo di 236,5 milioni di euro dal programma di finanziamento Uefa HatTrick che le Federazioni potranno utilizzare a copertura di eventuali perdite economiche causate dal Covid-19” – lo ha dichiarato oggi Aleksander Ceferin, presidente Uefa (nella foto in primo piano durante una assemblea), in un’intervista pubblicata sul portale ufficiale dell’organismo di Nyon.