Candriam prolunga la sponsorizzazione con il Forest Green Rovers FC

Candriam, gestore patrimoniale globale multi-asset orientato alla sostenibilità, ha sottoscritto un nuovo accordo di sponsorizzazione con il Forest Green Rovers Football Club, una squadra di calcio che pone l’accento sul rispetto dell’ambiente e sulla sostenibilità (milita in Football League Two – la 4a divisione del calcio britannico).

Con il nuovo accordo la partnership sarà estesa a tre anni, evidenziando i valori comuni delle due organizzazioni e il loro impegno nei confronti della sostenibilità. Candriam è il principale partner ufficiale della squadra. In particolare, nell’ambito di questa partnership, verrà creato un “Candriam kids fund”, che supporterà il Forest Green Rovers nella donazione di almeno 10.000 sterline a stagione in favore di giovani e bambini svantaggiati.

Il Forest Green Rovers, squadra di calcio professionistico della contea inglese del Gloucestershire attualmente in League Two (quarta serie inglese), rispetta da svariati anni criteri di ecosostenibilità. L’energia utilizzata dal Forest Green Rovers Football Club è generata al 100% da fonti rinnovabili e i suoi giocatori possono contare su un campo da calcio biologico e sostenibile. Inoltre, tutto il cibo offerto ai giocatori, allo staff e ai tifosi, è vegano.

A riconoscimento del lavoro svolto per ridurre l’impatto sull’ambiente, nel 2018 il Forest Green Rovers è stata la prima squadra di calcio a essere certificata “a emissioni zero” dall’ONU. Inoltre, la squadra aderisce all’iniziativa dell’ONU Climate Neutral Now[i] e, ad aprile 2019, il Presidente del club, Dale Vince, ha ricevuto un incarico ufficiale nell’ambito dell’iniziativa dell’ONU Sports for Climate Action[ii], il cui obiettivo consiste nel coinvolgere il mondo dello sport nella lotta ai cambiamenti climatici.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO di Candriam e Presidente di New York Life Investments International, ha dichiarato:

“Siamo molto orgogliosi di avere rinnovato ed esteso la partnership con il Forest Green Rovers, che condivide con CANDRIAM valori simili nell’ambito della sostenibilità. È straordinario poter collaborare tra settori così diversi, come lo sport e l’asset management. Il calcio ha una dimensione universale e un forte impatto su tutte le generazioni, specialmente sui giovani. La nostra partnership è un’eccellente piattaforma per sostenere l’inclusione sociale e la consapevolezza sul rispetto dell’ambiente, sia come aziende, sia nei rispettivi settori”.

Dale Vince, Presidente del Forest Green Rovers, ha aggiunto:

“Si tratta di una collaborazione proficua, poiché siamo entrambi all’avanguardia dei nostri settori in termini ecologici e procediamo nella stessa direzione da diversi punti di vista. Sebbene non ci siano carenze di denaro a livello mondiale, la maggior parte dei fondi viene investita in progetti che alimentano i problemi del pianeta invece di risolverli. È necessario orientare i mercati finanziari in un’altra direzione, poiché svolgono un ruolo cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici. Il modo migliore per farlo è attraverso le partnership”.