FG Sport si lega per 3 anni al brand Taranto calcio (Serie D)

Frankie Garage Sport (già produttore delle maglie del Perugia calcio) è il nuovo sponsor tecnico del Taranto FC per le prossime 3 stagioni. Il patron del Perugia, Massimiliano Santopadre, proprietario del brand, ha siglato l’accordo con il club pugliese del presidente Massimo Giove che milita in Serie D. La realtà rossoblù si lega pertanto ad un brand di sportswear (FG Sport) in forte crescita, che sta uscendo dall’orbita del territorio umbro per offrire prodotti e consulenza tecnica anche ad altre strutture calcistiche. L’annuncio è stato dato direttamente sul profilo Twitter della realtà pugliese, suggellando proprio il momento della “firma” tra le due realtà.