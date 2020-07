Calcio: parte dalla Puglia la proposta di riaprire gli stadi. L’idea porta la firma del governatore Emiliano

L’SSC Bari (2a nel girone “C” di Lega Pro – nella foto in primo piano) e l’US Lecce (18ima nella classifica provvisoria di Serie A) hanno presentato alla Regione Puglia una proposta per la riapertura in sicurezza gli stadi. Idea, si legge in una nota, che «verrà esaminata, rielaborata e portata in Conferenza Stato-Regioni».

Ad annunciarlo è stato il governatore Michele Emiliano, durante un incontro in videoconferenza con i presidenti delle due società, Saverio Sticchi Damiani e Luigi De Laurentiis. Nei giorni scorsi, sempre i due club avevano inviato alla Regione una bozza di protocollo di sicurezza (anti-Covid) da poter applicare per la riapertura degli stadi (“San Nicola” di Bari e “Via del Mare” di Lecce).

Emiliano ha dichiarato che porterà questa proposta sul tavolo del governo nazionale, proponendo delle linee guida che potrebbero valere per tutte le regioni tricolori.

«La Puglia – ha dichiarato il governatore della Puglia (nella foto sopra durante un evento di basket) – ha già riaperto diversi settori, come feste patronali e sagre, e gli stadi potrebbero essere gestiti alla stessa maniera. E’ preferibile un’attività controllata piuttosto che lasciare languire interi settori in grandissima difficoltà, senza, tra l’altro, che nessuno intervenga per remunerare i danni. I dati della Puglia sui contagi sono bassissimi e idonei a prendere in considerazione questa proposta di Bari e Lecce…Aprire gli stadi non è un azzardo, ci sono tutte le condizioni per farlo in sicurezza. Il ritorno alla normalità passa anche attraverso i campionati di calcio». E ancora: “…non possiamo più permetterci di chiudere nuovamente il Paese, il lockdown è stato necessario perché l’epidemia ci ha colti impreparati: non avevamo dispositivi di protezione individuale, non avevamo ospedali preparati, non avevamo posti letto sufficienti nelle rianimazioni, non avevamo cognizione esatta di questa malattia. Oggi siamo più preparati”. Sempre il governatore Emiliano ha spiegato che il protocollo elaborato dai due club, verrà «sottoposto ai tecnici della Regione Puglia. Effettueremo dei sopralluoghi e poi elaboreremo la proposta della Regione Puglia da presentare al tavolo della Conferenza Stato-Regioni”.