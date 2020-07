Taranto FC (Serie D) a caccia di un nuovo sponsor tecnico per la prossima stagione

Novità in casa Taranto FC (in questa stagione di Serie D, girone “H”). Dalla prossima stagione il brand campano, Givova, non sarà più lo sponsor tecnico dei “Delfini”. Due le ipotesi allo studio: Joma Sport (di recente ha ufficializzato la sponsorship tecnica del CSKA Mosca nella Premier League russa) e Macron. Prosegue invece il rapporto di partnership commerciale con “Raffo“, brewery company con sede proprio a Taranto.