Garelli torna a firmare lo spazio di back sponsor dell’Hellas Verona

In occasione di Brescia-Hellas Verona (match della 30ima giornata della Serie A), di questo pomeriggio (si giocherà alle 19:30) il club gialloblù scenderà in campo con il marchio “Garelli” (motocicli) nelle vesti di back jersey sponsor. Nella 29ima giornata (Hellas Verona-Parma – giocata lo scorso 1° luglio) questo “spazio” commerciale era stato acquistato (per una sola gara) dall’app Winelivery, al debutto assoluto nel mercato delle sponsorhip calcistiche. Questa pratica della vendita del retro maglia per singola partita proseguirà fino al termine del campionato 2019/20. Gli scaligeri sono ottavi a 42 punti e hanno davanti a loro il Napoli (7° a 45 – con una gara da giocare in questo week-end) e il Milan (6° a 46 punti – con una gara in più).