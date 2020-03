BUNDESLIGA – IL BORUSSIA DORTMUND PRONTO A RIPRENDERE GLI ALLENAMENTI

(di Sejon Veshaj) –Mentre in Italia tutte le società sportive hanno sospeso l’attività agonistica sino al 3 di aprile (anche se l’incessante emergenza sanitaria lascia presagire un rinvio ancora più lungo), in Germania alcune squadre sono pronte a riallacciare gli scarpini e riprendere gli allenamenti. A confermarlo è il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, dove si legge che il Borussia Dortmund è pronto a riprendere le sedute di allenamento a partire dalla giornata di domani.

In Germania il governo, che ha sospeso tutte le attività sportive sino al 2 di aprile, non si è ancora espresso su un eventuale prolungamento del periodo di quarantena forzato, e quindi, la società della Renania Settentrionale-Vestfalia, insieme al tecnico Lucien Favre, ha convocato regolarmente la rosa al centro sportivo “Strobelallee Training Centre” per la giornata di domani, lunedì 30 marzo.

Gli uomini di Favre si incontreranno inizialmente in piccoli gruppi, alternandosi tra campo e palestra, cercando di evitare in questo modo un assembramento di persone e centellinando al meglio l’utilizzo degli spogliatoi.

A conferma di questa indiscrezione è arrivato anche un messaggio da parte del centrocampista della nazionale tedesca ed ex giocatore della Juventus, Emre Can, che in un’intervista al canale televisivo tedesco Sport 1, ha rilasciato il suo pensiero in merito alla scelta del club giallonero di tornare ad allenarsi: “E’ solo un inizio. Nelle ultime due settimane ci siamo accontentati di ciclismo indoor, allenamento con i pesi e ginnastica. Mi piacerebbe tornare alla competizione già tra qualche giorno, ma so che è ancora lontano e che bisogna essere pazienti, ma stare in piccoli gruppi nei prossimi giorni ci farà bene”.