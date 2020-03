IL PRESIDENTE DELLA LND SIBILIA COMMENTA POSITIVAMENTE GLI AUTI IN ARRIVO DAL GOVERNO

(di Sejon Veshaj) – Sono dichiarazioni positive quelle rilasciate nella giornata odierna da Cosimo Sibilia (nella foto in primo piano), riguardo alle misure previste dal governo e dal ministro Vincenzo Spadafora (nella foto centrale sotto), a sostegno del sistema sportivo dilettantistico. Nei giorni scorsi il presidente della Lega Nazionali Dilettanti (LND), aveva lanciato un grido d’allarme sulle preoccupanti conseguenze che lo stop forzato dei campionati a causa della pandemia Covid-19 avrebbe causato al calcio dilettantistico (con una stima di oltre 3000 società a rischio fallimento).

«Prendo atto che in un’intervista il ministro Spadafora ha detto di voler destinare allo sport di base e alle associazioni dilettantistiche 400 milioni di euro, sono contento e aspetto concrete elargizioni».

Sibilia si sofferma poi sulle proposte che la LND ha inviato nei giorni scorsi al governo al fine di consentire una rapida ripresa dell’intero sistema calcistico, con la volontà di portare a termine la stagione agonistica in corso e porre delle basi solide per uno sviluppo futuro del calcio dilettantistico:

«Ci sono delle proposte che non costano nulla e le abbiamo inoltrate attraverso la Figc: ad esempio su defiscalizzazione e la costruzione degli stadi, e ho chiesto la rivisitazione della Legge Melandri per quanto riguarda i contributi al calcio dilettantistico».

In chiusura il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e Vicepresidente Vicario della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), si complimenta con la Juventus per l’intesa sul taglio degli stipendi:«Prendo atto della tempestività con cui una grande società come la Juventus e i suoi giocatori hanno fatto quello che tutti si aspettavano, dando un ottimo esempio».