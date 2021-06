ARMINIA BIELEFELD E MACRON PRESENTANO LE NUOVE MAGLIE ECO-SOSTENIBILI PER LA STAGIONE 2021-2022

L’Arminia Bielefeld, storico club tedesco che milita in Bundesliga, e Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico dei “die Arminen”, hanno presentato le nuove maglie che saranno indossate nella prossima stagione. Secondo la scelta “green” attuata dal brand italiano e condivisa dai club che vestono Macron, i nuovi kit gara rappresentano un preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, grazie al tessuto utilizzato per realizzarli: tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard.

La nuova “Home” ha il collo a V con bordi in maglieria. Nella parte anteriore presenta tre grandi bande verticali, due blu ai lati e una nera al centro. Le maniche sono blu con bordi con dettagli bianchi e neri. Il backneck è personalizzato con etichetta nera con la scritta SPORTCLUB DER OSTWESTFALEN. Nel retrocollo è presente il logo legato alla storia della città tedesca. Sul petto a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’Arminia Bielefeld.

Scelta ‘total black” per la versione “Away” che ha il collo alla coreana con bordi in maglieria blu, come blu sono anche i bordi manica. La maglia è caratterizzata da una grafica embossata con tre bande spezzate, tono su tono, che riprendono il disegno dello stemma cittadino, particolare presente anche nel retrocollo. Sul petto, in silicone, il Macron Hero e il logo del club.

Corpo centrale rosso e maniche in granata con dettagli bianchi per la “Third” che ha il collo alla coreana. Caratteristica che contraddistingue questo kit gara è la presenza nella parte anteriore delle tre lettere B I E (quest’ultima posta in orizzontale) che rappresentano il logo della città di Bielefeld e che sono realizzate in grafica embossata e tono su tono.

Tutte le maglie hanno una vestibilità Slim Fit. Il tessuto principale è Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco Mesh garantiscono al capo la massima leggerezza e traspirabilità.