Maglie eco-sostenibili a marchio Macron per la Nazionale delle Isole Comore

Il verde, oltre ad essere il colore distintivo e identificativo delle maglie della Nazionale delle Isole Comore, assume un significato ancora più importante e contiene un preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Questo grazie al tessuto Eco-Softlock (poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard) utilizzato da Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico dei ‘Celacanti’, per realizzare le nuove divise che saranno indossate dalla squadra sia nel match di qualificazione alla Arab Cup in Qatar contro la Palestina che nelle gare di Coppa d’Africa, manifestazione alla quale parteciperà per la prima volta nella sua storia dopo l’esaltante qualificazione ottenuta nella primavera scorsa.

La partnership tra Macron e Fédération Comorienne de Football nasce anche dal comune impegno ad essere parte del cambiamento, utilizzando in maniera consapevole le risorse che il Pianeta offre e realizzando prodotti di alta qualità con il minimo impatto ambientale. Una filosofia green che si traduce nella realizzazione di maglie in Eco-Fabric 100% proveniente da plastica riciclata. Per la produzione di una singola maglia vengono riciclate 13 bottiglie di plastica da mezzo litro.

Un messaggio che in un paradiso naturale come quello delle Isole Comore acquista particolare rilevanza. Un paradiso da proteggere e conservare, così come ogni altro luogo del mondo e dove ognuno deve fare la propria parte. Macron ha scelto di essere parte di questo cambiamento già da tempo e il progetto “Macron 4 the Planet” sintetizza l’impegno del brand italiano per una maggiore sostenibilità ambientale. Un progetto nel quale rientra la produzione di capi d’abbigliamento in poliestere riciclato, l’ottimizzazione dei materiali utilizzati per l’imballaggio, riduzione significativa dell’uso della carta.

L’accordo tra Macron e Fédération Comorienne de Football prevede, oltre alla creazione di una linea di merchandising dedicata ai tifosi che potranno acquistare i capi di abbigliamento sia localmente che on line, una stretta collaborazione per lo sviluppo e la crescita tecnica del movimento calcistico comoriano.

Un progetto che con la Nazionale delle Isole Comore si concretizza nella realizzazione di kit gara che rappresentino al meglio l’identità e il senso di appartenenza ai propri colori e ai simboli della tradizione comoriana e, allo stesso tempo, esprimano un forte e positivo messaggio nei confronti dell’ambiente e del rispetto per esso.

Il Kit gara ‘Home’ utilizzato della Nazionale delle Isole Comore nel match di Arab Cup è verde con collo a V con due righe bianche sul bordo. Le maniche sono bianche e caratterizzate da una grafica con linee verdi “a zig zag”, grafica che è riproposta, tono su tono, anche su tutto il corpo anteriore della maglia. La versione “Away” è bianca e mantiene le stesse caratteristiche grafiche della versione casalinga