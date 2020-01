AMAZON ENTRA NEL MONDO DEGLI ESPORTS CON “AMAZON UNIVERSITY ESPORTS”

(di Marco Casalone) – Amazon (azienda statunitense market leader nel settore dell’e-commerce) sarà naming sponsor del primo campionato di eSports tra università; il torneo sarà ribattezzato “Amazon University Esports” e, dopo il debutto in Spagna, nel 2020 verrà organizzato anche in Italia e in altri Paesi europei. La volontà degli organizzatori è quella di raggiungere oltre 300 università partecipanti in tutto il Vecchio Continente, un obiettivo ambizioso ma senza dubbio raggiungibile, dal momento che già 100 atenei italiani e spagnoli hanno confermato la loro iscrizione.

Amazon ha siglato una partnership con GGTech, sviluppatore della competizione, con il duplice intento di espandere la popolarità della University Esports e di fare il suo ingresso nel mondo delle competizioni sportive elettroniche, ormai sempre più diffuso in tutto il mondo.

Se i termini economici dell’accordo non sono stati resi noti, è stata invece confermata la sede del torneo, che si svolgerà all’interno del nuovo polo tecnologico di Alicante, città spagnola della Comunità Valenciana.

Sono sei i giochi coi quali i partecipanti si sfideranno: oltre ai classici “League of Legends” e “Counter-Strike: Global Offensive” saranno presenti anche games solitamente meno utilizzati in queste occasioni, come “Hearthstone”, “TFT”, “Clash Royale” e “Brawl Stars”.

Le varie università saranno suddivise in quattro gironi denominati “Acqua”, “Aria”, “Terra” e “Fuoco” e le prime classificate di ogni raggruppamento avranno accesso alla finale; la facoltà vincitrice avrà la possibilità di rappresentare l’Italia e la Spagna agli European Masters, il torneo riservato agli atenei europei che, a sua volta, metterà in palio un posto per le World Finals in programma in Cina.

Sono diversi gli sponsor che patrocineranno la competizione, su tutti Riot Games (proprietario di League of Legends e TFT), Intel, Omen, Mapfre e il consulente tecnologico Iecisa; inoltre, University Esports verrà trasmesso sui diversi canali di Twitch (la piattaforma di livestreaming controllata da Amazon) ed in contemporanea con l’evento verrà lanciata la terza edizione del “Twich Student Project”, un programma dedicato alla creazione ed alla diffusione di documenti e contenuti accademici attraverso la stessa piattaforma online.