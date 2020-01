Calonico (HF Lorenzoni): “Siamo la Juventus dell’hockey. Nel 2019 investimenti importanti sul vivaio”

(di Lorenzo Vulpis) – Il Piemonte è, da diversi anni, il punto di riferimento dell’hockey su prato femminile. L’HF Lorenzoni di Bra, squadra della Serie A1 con il maggior numero di trofei, è cresciuta, in quest’ultimo quadriennio, puntando soprattutto sul vivaio. In totale, in quest’ultima stagione, più di 100 giovani, “espressione” del territorio (tra i 6 e i 13 anni), sono stati avviati all’hockey, con il supporto della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, da tempo impegnata nella crescita degli sport giovanili.

Nella stagione in corso i tecnici della Lorenzoni hanno visitato ben 38 scuole localizzate nella provincia di Cuneo, presentando il progetto “Sport a scuola”, assieme all’olimpionica spagnola Raquel Huertas nel ruolo di testimonial.

“Sotto il profilo sportivo siamo la Juventus dell’hockey. Abbiamo vinto 16 titoli “prato”, 19 “indoor”, 9 Coppe Italia e 2 Supercoppe nelle ultime 2 stagioni. Nessun’altra squadra, in Italia, può vantare un similepalmarès nel settore femminile. Ogni anno, durante la stagione, debuttano 3-4 atlete under. Fa parte di una politica sportiva, che ha le giovani “promesse” al centro di tutti i nostri programmi. Più in generale, il club coinvolge oltre 150 tesserate, tra selezioni giovanili e prima squadra” ha spiegato a Sporteconomy, Giuseppe Calonico (presidente dell’HF Lorenzoni – nella foto).

La squadra di Bra sarà impegnata, nella prossima primavera, nel gruppo “A” dell’Eurohockey Club Challenge One.

“Quest’anno ci aspettiamo, dalle istituzioni locali, un supporto importante, perché parteciperemo alla Champions Leaguedi hockey. Oltre a ciò stiamo lavorando, perchè le nostre migliori atlete possano essere convocate in Nazionale, come è successo, negli ultimi tempi, con Jasbeer Singh, centrocampista nata e cresciuta nella HF Lorenzoni (prima di trasferirsi in Belgio al Royal Leopold club, nda)”, ha dichiarato Calonico.

Oltre al sostegno di alcun sponsor locali, servirà un maggiore impegno delle istituzioni (comune e regione), perchè la squadra piemontese rappresenta l’intero territorio di Bra con risultati sportivi nettamente superiori, per esempio, allo stesso calcio, basket o volley.

In questa direzione è anche la Federhockey, guidata dal presidente Sergio Mignardi (nella foto sotto), che ha intenzione di potenziare il progetto “Academy” insieme alle nuove leve da avviare al progetto della nazionale (in vista dei Giochi olimpici di Parigi 2024). Il presidente della FIH nelle ultime settimane ha promosso anche un importante incontro con i delegati regionali, presso il CPO dell’Acqua Acetosa, per “sensibilizzare” il movimento sul tema della innovazione tecnologica applicata all’impiantistica dell’hockey prato (incontro organizzato insieme con Gewiss sponsor di maglia, gold sponsor e fornitore tecnico delle nazionali azzurre).