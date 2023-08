Adidas-Manchester United: nuovo accordo “monstre” da 1 miliardo di euro

Prosegue il rapporto di Adidas con il marchio Manchester United (top club di English Premier League). Già sponsor tecnico, dalla stagione 2015/16, firmerà le divise di gara (nella foto in primo piano) dei Red Devils fino al 2035 (oltre 83,33 milioni a stagione). Complessivamente incasseranno oltre un miliardo di euro. Il precedente contratto valeva più di 800 milioni di euro. E’ la partnership più ricca mai siglata nella storia della Premiership inglese.

La società ha ufficializzato che il nuovo accordo ha “una garanzia in contanti minima di 900 milioni di sterline, soggetta a determinati aggiustamenti”. Adidas lega, infatti, una parte dei pagamenti annuali alla presenza del club alla Champions League. In caso infatti di assenza per due stagioni consecutive i versamenti si ridurrebbero del 30%. Una clausola tra l’altro confermata anche nel nuovo sodalizio commerciale.