Puma e il Borussia Dortmund presentano il nuovo CUP Kit per la stagione 2023/24

Puma presentato oggi il nuovo BVB Cup kit 2023/24, ispirato a una città che unisce tradizione e innovazione. Il nuovo kit è stato svelato ufficialmente a Las Vegas durante il pre-season tour del BVB negli Stati Uniti.

Dortmund, un tempo conosciuta come la città dell’acciaio, si è evoluta in un simbolo di forza e resilienza durature. Il nuovo Cup kit 2023/24 rende omaggio a questa eredità, abbracciando al contempo il futuro. Il suo sorprendente design retro-futuristico, caratterizzato da un’accattivante stampa all-over negli iconici colori nero e giallo, riflette lo spirito della prossima generazione di Borussen.

“Ogni anno aspettiamo con ansia di realizzare un Cup kit per il BVB e quest’anno non fa eccezione. Il concetto di Cup kit è unico, proprio come il design per questa stagione”, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. “Siamo orgogliosi di aver collaborato con il BVB per un kit che trae ispirazione dall’amata città natale del club, con i famosi colori Black e Yellow, e non vediamo l’ora di vederlo in campo“.

“Siamo particolarmente felici di avere l’opportunità di svelare il nostro nuovo Cup kit durante il nostro pre-season US tour”, ha dichiarato Carsten Cramer, Managing Director del Borussia Dortmund. “Per noi questo è un segno di apprezzamento nei confronti della nostra fan base internazionale”.

La nuova maglia Authentic è dotata di una tecnologia all’avanguardia che garantisce performance e comfort ottimali in campo. Realizzato con il tessuto ultraweave, il kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in 4 direzioni che riduce il peso e l’attrito, consentendo ai giocatori di muoversi liberamente e comodamente. La tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere il corpo libero dal sudore.

Anche la versione replica è dotata di tecnologia DryCELL per la massima traspirazione, per mantenere il giocatore asciutto e comodo per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo o dal luogo. Entrambe le maglie sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.

Il nuovo kit BVB Cup è stato svelato per la prima volta durante un esclusivo evento di lancio a Las Vegas, dove alcuni ospiti selezionati hanno potuto ammirare in anteprima l’eccezionale design del kit, che celebra la fusione tra calcio e moda. L’evento ha visto anche la presenza di uno splendido branding BVB sul Las Vegas High Roller che illuminava la famosa strip di Las Vegas.

Il nuovo kit BVB Cup è stato indossato nella partita di preseason contro il Manchester United il 30 luglio all’Allegiant Stadium.