Accordo di sponsorizzazione tra il Wolverhampton e Sure. Sarà il jersey sponsor del training kit

(di Daniele Caroleo) – Il Wolverhampton Wanderers Football Club ha recentemente reso noto di aver siglato un accordo di sponsorizzazione con Sure, marchio australiano di deodoranti e antitraspiranti di proprietà dell’azienda Unilever, multinazionale britannica-olandese produttrice di beni di consumo (nella foto in primo piano).

Alla luce di questa nuova partnership, il brand Sure apparirà, in qualità di Official Training Wear Sponsor, su tutto l’abbigliamento da allenamento del club inglese per l’intera stagione 2020-2021. L’accordo è stato ufficializzato da Russell Jones, General Manager for Marketing and Commercial dei Wolves, e da Alice Duffill, Senior Brand Manager for Sure UK and Ireland.

Il marchio Sure, nel recente passato, è stato inoltre partner di atleti come i tennisti Steffi Graf e David Nalbandian. Il brand ha inoltre stipulato diversi accordi di sponsorizzazione con squadre come il Chelsea Football Club, il Manchester City Football Club e gli All Blacks. Sure, infine, è stato sponsor, in Formula1 della Lotus e del team Williams.