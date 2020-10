Crescita record del 500% di pubblico televisivo per il calcio femminile statunitense

(di Alessandro Presta) – La National Women’s Soccer League (NWSL), il massimo campionato di calcio femminile statunitense, ha fatto registrare ascolti televisivi record nel 2020. Media di spettatori di 383 mila utenti. Un picco televisivo di 653 mila fans sintonizzati, in occasione della finale di coppa. La crescita annuale di ascolti rilevata è del 500%, una cifra record negli Stati Uniti. Ma non è finita qui. Durante l’anno, è stato anche segnalato un incremento del 152% sulle “menzioni” nei canali social della lega, oltre ad un aumento del 55% della copertura mediatica tramite media tradizionali.

Sicuramente un successo per la CBS. L’emittente radiotelevisiva americana è al primo anno di partnership con la NWSL. Le sette partite che sono state trasmesse in diretta su CBS Television Network, visibili anche in streaming su CBS All Access, sono state le più viste nella storia del campionato. Non sorprende troppo allora la crescita su base annua del 500%. La NWSL ha avuto un aiuto significativo dallo streaming aggiuntivo fornito da Twitch, piattaforma di streaming di proprietà Amazon. Inoltre, altro elemento che ha favorito la crescita, è l’accordo di consulenza con Octagon, una divisione di contenuti sportivi e marketing di Intepublic Group. Grazie a questa collaborazione, la lega ha potuto aggiungere partnership con società come Verizon, P&G e Google. Oltre a ciò, ha anche legato i partner già esistenti (Nike e Budweiser) ad accordi di alto profilo. Il successo della Nazionale femminile degli Stati Uniti alla Fifa Women’s World Cup 2019 ha facilitato l’aumento di ascolti televisivi. Gli Stati Uniti in questa disciplina erano già più avanti rispetto ad altre nazioni. La visibilità mediatica dell’ultima Coppa del Mondo le ha favorite ulteriormente.

Sarebbe interessante capire se questo aumento di pubblico sia dettato dall’impossibilità di vendere biglietti in seguito alla pandemia da Covid 19. Sicuramente la crescita di share della NWSL fa bene a tutto il movimento di calcio femminile, ne aumenta visibilità e credibilità. Per il momento, il prossimo evento di campionato in programma è la bozza di espansione per Racing Louisville Football Club, in vista della loro stagione di debutto.