Barcellona: da lunedì i giocatori torneranno a guadagnare il 98% del loro stipendio

(di Linda Zanoni) – Dopo 51 giorni di lockdown, lunedì prossimo il Barcellona sarà pronto a scendere in campo, con allenamenti individuali. I giocatori recupereranno quasi tutto il loro stipendio (esattamente il 98%). I calciatori blaugrana non si allenano al Ciutat Esportiva Joan Gamper dal 13 marzo scorso. Durante questo periodo i giocatori hanno concordato con il club una riduzione salariale del 70%. A questa hanno dovuto aggiungere un ulteriore 2% per aiutare i dipendenti del club in cassa integrazione.

Questa riduzione salariale, in termini pratici, avrebbe garantito al club di risparmiare mensilmente 14 milioni di euro, ovvero il 5,75 % dello stipendio annuale del giocatore. Alla fine di questi 51 giorni di “confinamento” per i giocatori blaugrana, il Barcellona avrà risparmiato circa 24 milioni di euro.

Dal 4 maggio i giocatori torneranno all’attività e, con essa, a quasi la totalità del loro stipendio originale. Dovranno, infatti, ancora versare il 2% del loro salario a supporto dei dipendenti per tutto il periodo in cui durerà l’Erte (Expedientes de regulación temporal del empleo, ovvero una sorta di cassa integrazione).