777 Partners acquisisce il 100% delle azioni del Red Star Paris (3a serie francese)

(di Nicola Mandaglio) – Il Red Star Paris (terza squadra della capitale francese, dopo il Paris Saint-Germain e il Paris FC), che attualmente milita nel “Championnat National”, la 3a divisione calcistica francese, ha reso noto, in una nota ufficiale, che 777 Partners, la società americana che possiede la proprietà del Genoa CFC (in Serie A), ha perfezionato l’acquisizione della totalità delle quote del club d’Oltralpe.

Nelle scorse settimane i tifosi hanno protestato, abbandonando lo stadio durante la sfida di campionato contro il FC Sete 34, contro il possibile passaggio di proprietà a 777 Partners, in quanto non volevano che il club entrasse a fare parte di un gruppo che sta cercando di portare avanti il modello della multiproprietà.

Josh Wander, direttore di 777 Partners, ha dichiarato: “Siamo venuti al Red Star FC per tutto ciò che questo club storico del calcio francese rappresenta da 125 anni (è stato fondato nel lontano 1897, nda). Rispettiamo pienamente il dna del Red Star FC e la nostra ambizione è di espandere i suoi orizzonti rimanendo fedeli a ciò che rende speciale il Red Star FC. Vogliamo continuare a sviluppare il centro di allenamento di Marville per offrire il miglior ambiente possibile alle giovanili e alla prima squadra del club. L’obiettivo a breve termine è quello di passare alla Ligue 2 così che la società possa finalmente tornare ad avere la sua accademia, e trattenere i fantastici talenti del territorio, che saranno al centro del nostro progetto sportivo. Patrice Haddad e il suo team hanno svolto un lavoro eccezionale e siamo lieti di poter fare affidamento su di loro per continuare lo sviluppo del club”.