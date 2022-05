Lega Serie A: offerta emiratina per la Supercoppa italiana

(di Nicola Mandaglio) – Una nuova offerta è stata inoltrata per la Supercoppa italiana. La Lega Serie A ha ricevuto un’offerta, per un piano quinquennale da 22 milioni a stagione, dagli Emirati Arabi Uniti a partire dalla stagione 2023/24, dopo la disputa dell’ultima edizione in Arabia Saudita.

La proposta, illustrata dall’amministratore delegato della Lega calcio Serie A, Luigi De Siervo, durante l’assemblea nel salone d’onore del Coni a Roma, prevede di modificare la formula della Supercoppa allargandola a quattro squadre (semifinali e finale), come fa la Liga spagnola da alcuni anni.

Da Abu Dhabi è arrivata anche un’offerta da 35 milioni a stagione, sempre su base quinquennale, per i diritti tv esteri della Serie A in Medio Oriente e Nord Africa.