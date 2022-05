Gli accoppiamenti dei quarti di finale dei PlayOff Lega Pro 2022

Entrano in scena, come riportato da TuttoC.com, le seconde dei tre gironi di Serie C. Più precisamente Padova, Reggiana e Catanzaro, teste di serie con il Palermo, migliore classificata, in base al coefficiente, fra le cinque qualificate di giovedì: a ognuna l’urna ha abbinato l’avversario estratto dal gruppo delle altre quattro squadre, Feralpisalò, Juventus U23, Monopoli e Virtus Entella, che, a loro volta, hanno superato il primo turno nazionale. L’andata si disputerà martedì 17 maggio e il ritorno sabato 21 maggio in casa delle teste di serie che si qualificano se c’è parità di punti e gol dopo 180 minuti.

Ecco gli accoppiamenti dei “quarti di finale” – PlayOff 2021/2022 Lega Pro:

1) Feralpisalò vs Reggiana

2) Monopoli vs Catanzaro

3) Juventus U23 vs Padova

49 Virtus Entella vs Palermo