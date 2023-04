Al via il 76imo Gran Premio della Liberazione in programma sul tracciato delle Terme di Caracalla

Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana: “Per me è davvero un’emozione già entrare in una bellissima sala come questa, dove si respira la Storia. Una miscela di emozioni che si legano a una manifestazione che mi riporta agli anni giovanili in cui correvo. Il mio primo ricordo del Liberazione è di quando lo sentii raccontare, quando mi dissero nel 1985 che Gianni Bugno aveva appena vinto. Poi lo disputai nei due anni successivi: nonostante sia un percorso nervoso e selettivo, che ti costringe ad andare sempre a tutta, si riesce ad apprezzare tutta la bellezza di questo percorso, il più bello in cui abbia mai corso. Inoltre, il Liberazione costituiva il prologo del Giro delle Regioni: qui accorrevano atleti di tutti i Paesi, anche dell’Est. Pure per loro era una… liberazione temporanea dai loro regimi. L’albo d’oro di questa corsa parla chiaro: niente ‘fughe bidone’, chi vince non lo fa ‘per caso’. Ringrazio Claudio Terenzi per aver avuto la ‘benedetta follia’ di far rinascere la gara nel 2021 dopo due anni in cui non si era disputato, e di aver avuto la voglia non solo di riportarlo in auge ma di aggiungere tante iniziative a corollario. Un esempio virtuoso che spero possa essere raccolto come esempio da altre organizzazioni: di città storiche in Italia ne abbiamo tante… Viva il ciclismo, viva Roma, viva il Liberazione!”