Lo Yacht Club Costa Smeralda presenta il calendario di attività 2023

È stato ufficialmente presentato oggi il calendario sportivo dello Yacht Club Costa Smeralda, la prestigiosa associazione sportiva internazionale con sede a Porto Cervo, che scandirà la stagione estiva con un susseguirsi di regate imperdibili destinate ad affascinare gli amanti della vela e non solo.

Lo Yacht Club Costa Smeralda rinnova anche per la stagione 2023 il proprio impegno verso lo sport della vela, l’ambiente e le nuove generazioni, proponendo eventi sportivi e iniziative che riflettono i valori di eccellenza a cui si è sempre ispirato.

Come nel caso di Azzurra, la celebre imbarcazione protagonista della prima sfida italiana all’America’s Cup che esattamente 40 anni fa, nel 1983, fece conoscere la vela agli italiani, ancora inebriati dalla vittoria della nazionale al Mondiale di calcio del 1982. Azzurra, un nome che richiama i toni del mare e della vela, rappresentando la passione, la determinazione e l’amore per questo sport. Ma non solo, rappresenta anche il legame con le giovani generazioni, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel futuro dello sport della vela.

Infatti, l’eredità sportiva di Azzurra si rintraccia oggi in Young Azzurra, progetto di vela sportiva che vede lo YCCS supportare giovani atleti emergenti. Più precisamente Cesare Barabino e Federico Alan Pilloni, in cerca della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno portato la loro testimonianza di giovani velisti.

“Ci attende una stagione unica, con eventi sportivi che riflettono i valori di eccellenza e sportività a cui il Club si è da sempre ispirato. Non vediamo l’ora di poter nuovamente accogliere a Porto Cervo i nostri soci, armatori, velisti, amici e appassionati per vivere insieme mesi di grande vela” – ha dichiarato il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda Michael Illbruck.

A seguire, gli appuntamenti sportivi che si svolgeranno tra aprile e settembre 2023: