Virtus Entella e WeArena Entertainment S.p.a. insieme negli eSports

La Virtus Entella (club di Lega Pro/girone “B”) sigla un accordo strategico negli eSports con WeArena Entertainment S.p.a. rafforzando il proprio percorso di avvicinamento delle next Gen attraverso la cultura digitale.

Prosegue con un’importante novità il lavoro della Virtus Entella per cercare di coinvolgere e attrarre le nuove generazioni. Il Club biancoceleste, infatti, è felice di annunciare una nuova prestigiosa partnership con WeArena Entertainment S.p.A, primo e più grande network di parchi d’intrattenimento d’Europa, con al proprio interno una sezione dedicata alla gestione di team eSportivi per Club ed Event Organizer di competizioni eSportive come serie B e Lega Pro.

Grazie a questa nuova sinergia, la Virtus Entella rilancia con forza il proprio interesse strategico nello sviluppo di un settore seguito con attenzione fin dai suoi esordi. Il club biancoceleste è stato infatti uno dei primi in Italia ad aver intravisto nel mondo del videogaming online un’occasione per coniugare la passione per il calcio e la cultura digitale delle nuove generazioni.

È proprio in continuità con questa visione che si inserisce la partnership con WeArena, che di recente ha lanciato la propria campagna di crowdfunding sulla piattaforma Puzzle Funding, con l’intento di ideare nuovi format d’intrattenimento fisici e digitali da vivere all’interno di centri commerciali, stadi, palasport, teatri e navi da crociera per ampliare e diversificare l’offerta di esperienze immersive uniche ed emozionanti rivolta ai giovani e alle loro famiglie, e che nel giro di pochi giorni è stata in grado di raccogliere già oltre 300 mila euro di capitali.

“Siamo molto felici di intraprendere questa nuova avventura insieme a WeArena”, spiega Marco Mancinelli, Responsabile Marketing e Commerciale della Virtus Entella. “Il Club lavora quotidianamente per innovarsi e per esplorare nuove strategie, e in questo senso gli eSport, ormai, rappresentano una vera e propria certezza. Non vediamo l’ora di iniziare questo percorso insieme a WeArena, sicuri di poter realizzare interessanti attività per i giovani del territorio e per tutta l’Entella”.

La stessa soddisfazione trapela dalle dichiarazioni di Francesco Monastero, CEO di WeArena: “Condividere il proposito di portare gli eSport a un livello superiore nel panorama nazionale insieme ad una realtà che da molto tempo e prima di altri produce valore nel campo dell’innovazione digitale in ambito sportivo, è per noi motivo di grande orgoglio. Ci auguriamo che il connubio delle rispettive competenze aiuti il sistema e favorisca la creazione di nuove professionalità e nuove formule di revenue per l’universo Virtus Entella”.

Il primo passo di questa collaborazione prevede una fase di selezione rivolta ai gamer del territorio, tutte le candidature verranno valutate non solo sulla base della qualità di gioco, ma anche sulle caratteristiche personali, l’etica, la professionalità e le capacità comunicative.

Tra gli aspiranti player ne verranno scelti 12 che entreranno a far parte del team e-sport biancoceleste. A loro verrà offerta la possibilità di professionalizzarsi all’interno del club grazie a un calendario di attività mirate con sessioni di coaching, allenamenti in diretta streaming, attività di engagement per la fan base e la partecipazione ad eventi competitivi.