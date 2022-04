Estathé Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit 2022

Il Gruppo Ferrero scende al fianco della Federazione Italiana Pallacanestro nel circuito Open 3×3. Estathé sarà infatti il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit 2022, il progetto dedicato all’attività 3×3 Open, Maschile e Femminile, che assegna il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Uno sport che ha fatto il suo debutto come disciplina ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’edizione del 2021 ha visto la partecipazione di oltre 200 squadre e 1.000 atleti partecipanti, in più di 40 tornei in 18 regioni di Italia.

Organizzato dalla FIP, in collaborazione con Master Group Sport, l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit potrà contare sul sostegno di un’azienda che in passato è stata Main Sponsor dei Progetti Giovanili (Trofeo delle Regioni e Join the Game 3×3) e Minibasket federali .

Il marchio Estathé sarà presente in tutte le iniziative e le tappe dell’ Estathé 3x3Italia Streetbasket FIP Circuit 2022, che quest’anno, al momento, vede già la partecipazione di oltre 40 tornei su tutto il territorio nazionale. L’evento inaugurale dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit si terrà nella suggestiva Verona, con l’Opening Tournament il 4 e 5 giugno.