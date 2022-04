Arminia Bielefeld e Macron insieme a tutela dell’ambiente e del territorio

NIEMAND EROBERT DEN TEUTOBURGER WALD (Nessuno conquisti la foresta di Teutoburgo), questo è il motto che campeggia sulla maglia, special kit, realizzata da Macron per l’Arminia Bielefeld, storico club tedesco che milita in Bundesliga, e che sarà indossata il prossimo 30 aprile nel corso del match contro l’Hertha BSC.

Una maglia che esprime in pieno l’orgoglio e l’identità di una squadra fortemente legata al suo territorio e alla pagina di storia che qui è stata scritta nel 9 d.C. L’Arminia Bielefeld deve il suo nome ad Arminio, leggendario capo della tribù germanica che inflisse una delle più cocenti sconfitte patite dall’esercito romano. Una battaglia che si svolse proprio nella foresta di Teutoburgo sui pendii della quale si trova la città di Bielefeld. Proprio l’attuale stato della storica foresta è anche una delle principali preoccupazioni per l’Arminia Bielefeld. Al fine di preservarla come caratteristica distintiva della regione per le generazioni future, il club è attivamente coinvolto nella sua protezione.

Con la maglia in edizione limitata che la squadra indosserà nel match di Bundesliga contro l’Hertha Berlino, l’Arminia Bielefeld continua nel suo impegno per la conservazione della natura. Per ogni maglia venduta verranno piantati nuovi alberi nella foresta di Teutoburgo. In questo modo ogni tifoso contribuisce a garantire che anche in futuro “Nessuno conquisti la foresta di Teutoburgo”.

Tutti questi elementi compaiono nell’accattivante grafica presente sulla maglia, realizzata da Macron in tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata. Una scelta “green” da tempo attuata dal brand italiano e condivisa dal club tedesco come preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

La maglia ha il collo a V bordato di grigio. All’altezza del petto la maglia è bianca con a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’Arminia Bielefeld. Anteriormente la maglia è caratterizzata da una grafica che sfuma dal grigio chiaro al grigio antracite con il disegno della foresta di Teutoburgo, sulle cui cime svetta l’immagine dell’Hermansdenkmal, il Monumento ad Arminio, situato a Detmold, nella parte meridionale della foresta. Il backneck è personalizzato e riporta, su sfondo nero, il motto NIEMAND EROBERT DEN TEUTOBURGER WALD. Nel retrocollo è ricamato in bianco e nero lo stemma della città di Bielefeld.