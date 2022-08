Vernice per i campionati del calcio a 5 italiano. Presentata anche la nuova Futsal TV

Oggi verrà alzato il sipario sui calendari della stagione 2022/2023 del futsal tricolore. In Serie A New Energy tutti a caccia dello scettro dell’Italservice Pesaro, dominatrice delle ultime stagioni: proprio Fulvio Colini, allenatore dei campioni d’Italia, sarà in collegamento su Sky Sport 24 alle ore 17 per commentare e scoprire i primi avversari del campionato. In studio, con Daniele Barone, sarà collegato anche Marco Bramucci, presidente del Città di Falconara – vincitore di molti titoli lo scorso anno – per svelare quella che sarà la Serie A femminile che verrà.

Futsal TV”, che, a partire dalle ore 18, direttamente dagli uffici della Luca Bergamini e dal vicepresidente vicario Leonardo Todaro) si riprenderà il tema e il commento dei calendari di Serie A, per poi andare alla scoperta di quelle che saranno le fortune delle società di Serie A2 maschile e Serie B. Il testimone passerà poi idealmente a “che, a partire dalle ore 18, direttamente dagli uffici della Divisione Calcio a 5 , proseguirà il commento e la scoperta dei calendari. Con collegamenti in studio (un progetto seguito direttamente dal presidentee dal vicepresidente vicario) si riprenderà il tema e il commento dei calendari di Serie A, per poi andare alla scoperta di quelle che saranno le fortune delle società di Serie A2 maschile e Serie B.

Sarà l’occasione per il varo della nuova Futsal TV, che, a partire da quest’oggi, apre un suo nuovo ciclo di vita. Sarà una Futsal TV 2.0, rinnovata nella gestione, nei contenuti tecnici e nella veste grafica: la televisione web del futsal italiano sempre più vicina agli utenti e ai tifosi.