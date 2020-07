Verleal sulle maglie del CA Osasuna per le prossime 2 stagioni

Club Atlético Osasuna e Congelados de Navarra hanno firmato martedì scorso per apporre sulle maglie il logo Verleal marchio di verdure congelate e punto di riferimento aziendale del territorio della Navarra (appartiene alla realtà aziendale “Congelados de Navarra y Osasuna”. Sarà il main sponsor della casacca di gioco per le prossime due stagioni con l’opzione per l’eventuale terzo.

Quest’anno più di 80 milioni di spettatori hanno seguito nel mondo (attraverso gli schermi tv) le partite dell’Osasuna (di cui 11 milioni in Spagna). Il club iberico milita nella Liga Santander e ha conquistato il 10° posto in questa stagione (fermandosi a 52 punti, ad appena 4 dalla sesta: la Real Sociedad).