Atalanta: maxi telone espositivo al Gewiss stadium per gli sponsor di maglia (e non solo)

L’Atalanta FC sfrutta al massimo l’esposizione pubblicitaria disponibile all’interno del maxi superficie della tribuna centrale del Gewiss stadium. Il club bergamasco non ha scelto, in questo finale di stagione, la strada del virtual advertising, come hanno sperimentato diversi club di Serie A, e ha realizzato un telone di grandi dimensioni dove ha inserito tutti i loghi degli sponsor di maglia (da Radici Group a Joma, passando per Automha fino a Gewiss back jersey partner e a U-Power nel ruolo di second sponsor) ma anche altri due partner commerciali strategici come Volvo (official car del club) e Italpol. Di fatto questa area espositiva si presenta, a livello televisivo, come una enorme terza fila pubblicitaria statica (a differenza dei Led).