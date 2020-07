A2A energia lancia un concorso speciale per i fan rossoneri. Si vince la maglia del 120° anniversario del club

A2A Energia partner ufficiale dell’AC Milan (nel ruolo di Energy Partner), ha lanciato lo scorso 13 luglio (per terminare il prossimo 2 agosto) un concorso a premi per appassionati rossoneri, che potranno, giocando sul sito ufficiale del club, provare a vincere, ogni giorno, una maglia esclusiva. Nello specifico si tratta della “maglia ufficiale” del 120° anniversario della fondazione dell’AC Milan. In questa stagione A2A Energia è stata inserita nel 3° livello commerciale della realtà lombarda, insieme ad altri 11 marchi nazionali/internazionali (tra questi salumi Beretta, Avis, Boglioli, pasta La Molisana, Radio 105, ecc.).

Il concorso è rafforzato dalla presenza di un banner con il claim: “Il prossimo goal? Vincere la maglia del Milan con A2A Energia”. Una operazione vincente di co-marketing che potrà generare un flusso di dati marketing importanti sia per lo spons0r dell’energia, sia per il club rossonero.