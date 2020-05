Valente (M5S):”Il calcio va tutelato, governo lavori a ripartenza”

“Il calcio rappresenta un asset fondamentale del Sistema Paese, a livello sportivo, economico e sociale. L’impegno delle istituzioni deve andare nella direzione di salvaguardare l’intero sistema, cercando di non far fallire neanche una societa’, senza ritenere antagonisti il movimento:professionistico e quello dilettantistico. Demonizzare l’uno in favore dell’altro significa non aver conoscenza del settore o non esser onesti intellettualmente”. Così Simone Valente (nella foto in primo piano), deputato del MoVimento 5 Stelle, su Facebook, sulla ripartenza del sistema sportivo in Italia. “Soffiare sulla contrapposizione tra calcio e sport di base, tra chi nel Paese tifa calcio e chi non lo segue, ponendoli costantemente in conflitto, diventa solo un atto estremamente divisivo – prosegue Valente -. Il mio auspicio è che il prima possibile riprendano tutte le competizioni sportive qualora si possano garantire tutte le condizioni di sicurezza per atleti e staff. Come spero che quanto prima possano riaprire palestre, centri fitness, piscine e attività sportive che si svolgono in mare o sui laghi. Il Governo deve lavorare per questo, eliminando ogni possibilità che si possano determinare categorie più tutelate di altre e che lo sport riparta come sta ripartendo il Paese.