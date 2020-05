EPL e Youtube per trasmettere la ripartenza del campionato di calcio inglese

(di Leonardo Calero) – Alcune partite della English Premier League (EPL) potrebbero essere trasmesse gratuitamente su YouTube. Questa l’opzione in fase in studio in caso di ripartenza del campionato. Come riporta il quotidiano inglese “The Sun”, la proposta è sul tavolo della Premiership. Se venisse approvata, dunque, YouTube andrebbe ad aggiungersi a Sky Sports e BT Sport, che, attualmente, detengono i diritti della EPL.

Un episodio simile, si è verificato nella stagione 2013/2014 quando vennero trasmesse due partite ufficiali. Le due gare furono Manchester United-Swansea e Crystal Palace-Arsenal. All’appello in Premier League mancano 92 partite. La FA (Football Association) ha già ribadito che l’eventuale ripresa sarà rigorosamente a porte chiuse. Quest’ultima proposta (ovvero di trasmettere alcune partite in streaming YouTube) sarebbe anche un modo per permettere ai tifosi di seguire i match da casa. Inoltre va ad aggiungersi alle proposte già fatte, come quella delle partite in campo neutro e con tempi più corti.