Uefa Euro2020: Tik Tok debutta come global sponsor dell’evento continentale

TikTok, la famosa app di video brevi per dispositivi smart, sarà Global Sponsor di UEFA EURO 2020. È la prima volta che una piattaforma di intrattenimento digitale sponsorizza una competizione internazionale UEFA. L’accordo segna una svolta importante per TikTok e la UEFA, dando vita a una nuova forma di partnership per UEFA EURO 2020.

Grazie alla partnership con la UEFA, TikTok cercherà di consolidare la sua reputazione e di diventare la piattaforma di riferimento per i tifosi, che potranno condividere la loro passione per il calcio e farsi conoscere da un nuovo pubblico. In veste di partner ufficiale, TikTok consentirà agli appassionati di seguire i loro influencer calcistici preferiti, condividere i migliori contenuti e creare momenti speciali, ma anche reazioni e festeggiamenti per il torneo.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere TikTok tra i partner di UEFA EURO. L’azienda è una delle piattaforme di intrattenimento digitale di cui si è parlato di più nell’ultimo anno. Nei prossimi mesi, vogliamo lavorare al fianco di TikTok per offrire ai tifosi di tutto il mondo un’esperienza unica e innovativa a UEFA EURO, dando loro la possibilità di interagire e condividere la passione per uno degli eventi sportivi più importanti al mondo”.

In qualità di Global Sponsor, TikTok lavorerà con la UEFA per presentare un’ampia di contenuti, come effetti AR, Hashtag Challenge, TikTok LIVE and Sounds, in modo da promuovere i suoi prodotti e servizi alla comunità. La UEFA, inoltre, permetterà a TikTok di accedere al suo vasto archivio per sviluppare contenuti molto coinvolgenti e innovativi.

Nell’ambito della partnership, UEFA EURO 2020 aprirà un account ufficiale su TikTok prima del torneo per ispirare e intrattenere milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo con “dietro le quinte” esclusivi e video attuali e d’archivio.

Rich Waterworth, general manager UK & EU di TikTok, ha dichiarato: “TikTok sta diventando velocemente un posto che permette di vivere il calcio in modo del tutto nuovo, perché sempre più organizzazioni calcistiche, squadre e tifosi sbarcano sulla nostra piattaforma per coinvolgere direttamente i tifosi. Siamo entusiasti di essere partner di UEFA EURO 2020, uno degli eventi sportivi più importanti del mondo, e di portare lo spirito e la passione di questo torneo ai nostri utenti. La nostra community adora celebrare lo sport con creatività: sono impaziente di vedere come verrà coinvolta con i contenuti imperdibili che ci aspettano a UEFA EURO 2020”.

La partnership include anche i diritti di sponsorizzazione televisivi, che permetteranno a TikTok di esporre il proprio marchio durante i programmi in diretta su UEFA EURO 2020 su tutti i canali europei.

TikTok è una delle app più scaricate al mondo. Disponibile in oltre 150 paesi e in 75 lingue, la piattaforma vuole dare vita a una community divertente, positiva e aperta incoraggiando gli utenti a condividere la loro passione e la loro creatività con video brevi.