Udinese calcio si unisce a Socios.com: $UDI fan token sul training kit dei bianconeri

Udinese calcio, in collaborazione con Chiliz, il principale fornitore di servizi blockchain nel settore dello sport e dell’intrattenimento, ha annunciato il lancio dei propri Fan Token ufficiali $UDI sull’app all-in-one di coinvolgimento e premi per i tifosi di Socios.com

Il Fan Token $UDI metterà a disposizione dei tifosi bianconeri in tutto il mondo uno strumento per interagire con il club, e per influenzarlo come mai prima d’ora. I tifosi avranno la possibilità di usufruire di sconti e promozioni speciali, accedere a contenuti esclusivi, guadagnare ricompense e premi unici, che vanno dal merchandising autografato ai biglietti VIP, e vivere esperienze irripetibili. Inoltre, per la prima volta, i tifosi avranno la possibilità di partecipare ai processi decisionali e potranno esprimere le loro preferenze nei sondaggi sull’app di Socios.com, per decidere il nome delle strutture del club, scegliere il design delle divise della squadra, i numeri di maglia dei nuovi acquisti, le canzoni per celebrare i gol e le vittorie, messaggi motivazionali e per dire la loro su altri argomenti correlati al mondo dei tifosi.

Nel 2021, i club che collaborano con Socios.Com per i Fan Token hanno lanciato oltre 300 sondaggi per i tifosi sull’app e hanno premiato 5000 possessori di Fan Token con merchandising ufficiale, biglietti VIP ed esperienze irripetibili, tra cui la possibilità di vestire i panni dello speaker ufficiale della squadra e annunciare la formazione in occasione di una partita casalinga ufficiale.

La data di lancio del Fan Token $UDI e il tema del primo sondaggio saranno annunciati a breve. Nell’ambito di questa collaborazione, il marchio Socios.com sarà visibile sulle divise per allenamento e per il riscaldamento pre-partita della squadra. Udinese Calcio entra a far parte di una rete di oltre 120 organizzazioni sportive in tutto il mondo che hanno già scelto di utilizzare la tecnologia blockchain all’avanguardia di Socios.com per potenziare e migliorare l’esperienza dei propri tifosi. In questo elenco figurano, tra gli altri, giganti del calcio come Barcellona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus, Inter e Arsenal, ma anche importanti marchi della MMA, team di Formula 1, club di eSports e franchigie NHL, NFL, MLS e NBA.

Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com, ha dichiarato: “Nei suoi oltre 120 anni di storia, Udinese Calcio ha costruito una ricca eredità e ha visto crescere la propria tifoseria in tutta Italia. Siamo molto felici di collaborare con questo club ed entusiasti di iniziare a lavorare a nuove opportunità che permetteranno ai tifosi di interagire con il club..Questa collaborazione conferma la nostra leadership in Italia, dove 7 dei 20 club che partecipano attualmente al campionato di Serie A, oltre alla Nazionale, sono partner di Socios.com, e dimostra inoltre il nostro impegno a continuare a espandere la nostra presenza in questo Paese, che ha avuto un ruolo essenziale per lo sviluppo del nostro prodotto e del nostro marchio.”

Magda Pozzo ha dichiarato: “La filosofia del club punta sempre a raggiungere nuovi standard e il coinvolgimento dei nostri tifosi rappresenta una sfida importante, a cui abbiamo dato priorità. Pertanto, siamo onorati che Socios.com abbia riconosciuto l’ambizione della nostra visione, consentendo all’Udinese di entrare a far parte dell’elenco globale di organizzazioni sportive che collaborano con la piattaforma. Questo certifica l’appetibilità del marchio Udinese, nonché gli sforzi che il club compie per la propria tifoseria.”

La collaborazione con Udinese Calcio rafforza ulteriormente la leadership di Socios.com in Italia, dove i creatori dei Fan Token collaborano attualmente con sette club di Serie A e con la Nazionale Italiana e dove apriranno a breve la loro prima sede regionale.

L’app per dispositivi mobili di Socios.com, che è stata lanciata dal principale fornitore di servizi blockchain, Chiliz, nel 2019, è disponibile per iOS e Android e ospita attualmente una comunità in continua espansione di 1,3 milioni di utenti in 167 Paesi diversi. L’azienda ha sedi a Buenos Aires, Istanbul, Londra, Madrid, San Paolo e Seul e aprirà a breve la prima sede in Italia e negli Stati Uniti.

Nel 2021, Socios.com è cresciuta del 500% per quanto riguarda il numero di partner e club con cui collabora, e nel 2022 l’azienda ha l’obiettivo di continuare a presentare a milioni di nuovi tifosi i vantaggi dei Fan Token, attraverso nuove collaborazioni, innovazioni, funzionalità e premi che saranno aggiunti all’app di Socios.com nel corso dell’anno. (fonte: Udinese calcio)